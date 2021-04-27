Это не выступления в клубах или на стадионах: Рудик о желании Притулы возглавить Голос

Глава партии Голос Кира Рудик прокомментировала заявление общественного деятеля и ее однопартийца Сергея Притулы о желании возглавить политсилу.

Она отметила, что такие активные амбиции — это хорошо, но добавила, что возглавлять партию — это тяжелая работа.

— Господин Притула с нами полтора года. За это время у него было много разных амбиций: быть депутатом Киевсовета, мэром, членом политсовета, потом он снова возвращался к своей шоу-бизнесовой карьере. Теперь он хочет возглавить Голос. Но партийная работа — это не выступления в клубах, не выступления на стадионах, это — системная, тяжелая работа, которую не так приятно делать, как кажется, — объяснила Рудик.

Кроме того, Кира Рудик добавила, что во время предыдущего съезда партии она получила 90% поддержки, которая, по ее мнению, до сих пор сохраняется. Она отметила, что очередной съезд партии Голос состоится в середине лета.

Именно во время него решат, имеют ли амбиции Сергея Притулы право на существование. Также Кира Рудик заверила, что разногласий относительно ценностных ориентиров в Голосе сейчас нет.

Кира Рудик возглавляет партию Голос с марта 2020 года. Ее выбрали во время съезда политсилы после того, как Святослав Вакарчук сообщил, что больше не является главой партии.

В то же время на днях украинский телеведущий и член партии Голос Сергей Притула в одном из интервью заявил, что видит себя новым руководителем партии Голос. Он хочет добиться проведения партийного съезда, где будет обсуждаться вопрос смены руководителя.

Около месяца назад 10 депутатов Голоса также обнародовали совместное заявление, в котором критиковали Киру Рудик и призвали переизбрать ее на съезде политсилы.