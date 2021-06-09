Раскалывает союзников: Кулеба обсудил Северный поток-2 на встрече в Германии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом заявил, что Северный поток-2 раскалывает союзников.

Кулеба очередной раз подчеркнул, что Украина продолжает выступать против запуска газопровода, так как он подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, а также раскалывает союзников.

В ходе встречи чиновники обсудили вопросы укрепления партнерства между Украиной и Германией в энергетической отрасли.

— В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры относительно Северного потока — 2 и нормандского формата. В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано, — отчитался Кулеба о поездке.

Завершение Северного потока-2

7 июня президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Соединенных Штатов не вводить санкции против строительства газопровода Северный поток-2.

По его словам, Северный поток-2 — опасное оружие в руках России, а Джо Байден все еще может предотвратить его запуск.

Фото: МИД