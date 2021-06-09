Розколює союзників: Кулеба обговорив Північний потік-2 на зустрічі у Німеччині

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба на зустрічі з Держсекретарем Міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом заявив, що Північний потік-2 розколює союзників.

Кулеба вчергове підкреслив, що Україна продовжує виступати проти запуску газогону, адже він підриває енергетичну безпеку України і Європи, а також розколює союзників.

У ході зустрічі посадовці також обговорили питання зміцнення партнерства між Україною та німеччиною у енергетичній галузі.

– У перший день візиту до Берліна я провів важкі переговори щодо Північного потоку – 2 та Нормандського формату. В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено, – звітував Кулеба про поїздку.

Завершення Північного потоку-2

7 червня президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Сполучених Штатів не запроваджувати санкції проти будівництва газогону Північний потік-2.

За його словами, Північний потік-2 – небезпечна зброя в руках Росії, а Джо Байден все ще може запобігти його запуску.

Фото: МЗС