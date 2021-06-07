Сенаторы из США встретились и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одна из ключевых тем — Северный поток-2. Американская сторона уверяет, что еще не все потеряно.

Новые санкции против российской трубы могут ввести до конца года. Это поддерживают не только республиканцы, но и однопартийцы Байдена — демократы.

Вот только российская труба в обход Украины уже на финальной стадии строительства. Над ней работают стахановскими темпами.

Северный поток-2 уже окрестили убийцей украинской трубы. Проект, который долгое время стоял мертвым грузом, фактически разморозила Германия. После запуска Северного потока-2, именно Берлин станет главным центром по распределению российского газа в Европе.

Это взаимовыгодный проект и для России. Новый газопровод позволит Кремлю получить стратегического и мощного союзника в ЕС — Германию. Столь мощного, что даже Белый дом снял последние санкции, которые сдерживали Россию от достройки Северного потока-2.

Администрация Байдена пошла на уступки ради собственных интересов. А они вполне конкретны. США хотят восстановить американо-германское партнерство, которое ухудшилось во времена Трампа. А уже потом, через Берлин, влиять на позицию России.

Но такая политика вызвала настоящий политический скандал в США. Республиканцы написали гневное письмо в Администрацию президента с требованием немедленно вернуть санкции.

Также они зарегистрировали в Конгрессе еще один законопроект о восстановлении ограничений против Северного потока-2.

Достройка газопровода может обернуться настоящей военной угрозой для стран Балтии со стороны России.

В зоне коридора потоков Россия, когда угодно может разместить гидроакустическое оборудование, которое позволит ей по сути видеть всю Балтику, всю активность НАТО в Балтийском море, — рассказывает Михаил Гончар, эксперт в области энергетики.

Подобный сценарий Кремль уже реализовал против Украины в Азовском море. Откликнется балтийский маневр Москвы и на Киев.

Необходимость прокачивать газ через украинскую ГТС — была едва ли не основной причиной, что останавливала Россию от масштабного военного вторжения в Украину. Сценарий с нулевым транзитом снимает с отечественной трубы роль предохранителя, который сдерживал Кремль.

Также отключения украинской трубы вполне конкретно ударит по карманам людей. Речь идет о потере $3 млрд ежегодно, которые Москва платила за транзит. И эти деньги где-то надо будет искать, чтобы покрыть новую дыру в бюджете.

Но в Украины еще есть шанс. В этом убежден министр МИД Дмитрий Кулеба. Достроить трубу, еще не значит ввести ее в эксплуатацию.

Вот только разговаривать уже придется с победителями парламентских выборов в Германии, которые состоятся осенью. А победа, по данным соцопросов, почти в руках Партии зеленых, которые категорически против Северного потока-2.

Курт Волкер лоббирует интересы Северного потока-2

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы Северного потока-2. Об этом заявила советник министра энергетики и бывший заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

По ее словам, Волкер начал работать в этой компании после окончания процесса слушаний об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа.