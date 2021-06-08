Важно выйти с предложением: Зеркаль назвала способы борьбы с Северным потоком-2

Строительство газопровода Северный поток-2 — это геополитическая проблема, которую нужно решать на геополитическом уровне с применением соответствующих механизмов.

Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

— Северный поток-2 стал камнем преткновения для всей Европы и трансатлантических отношений. Это уже не вопрос только Украины. Этот газопровод стал вопросом международных переговоров на высшем уровне, поэтому для нас сейчас важно выйти с предложением о том, как обезопасить себя от полноценного вторжения и возможных потерь, — отметила она.

Елена Зеркаль объяснила, что примером такого предложения можно назвать идею, которая была в 2019 году по созданию совместного консорциума с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы.

Еще одним способом в борьбе с Северным потоком-2 Зеркаль считает давление на президента РФ Владимира Путина по снятию экспортной монополии по газопроводу в Европу, чтобы все компании получили доступ к этой трубе.

Санкции против Северного потока-2

Недавно Соединенные Штаты официально отменили пакет санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2. Они касались руководителя компании Маттиаса Варнига и всех его подчиненных.

Президент США Джо Байден объяснил это тем, что газопровод почти готов, а США должны сохранять хорошие отношения с Европой.