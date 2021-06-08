Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Важливо вийти з пропозицією: Зеркаль назвала способи боротьби з Північним потоком-2

олена зеркаль

Будівництво газопроводу Північний потік-2 – це геополітична проблема, яку потрібно вирішувати на геополітичному рівні з застосуванням відповідних механізмів.

Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV повідомила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

– Північний потік-2 став каменем спотикання для всієї Європи і трансатлантичних відносин. Це вже не питання тільки України. Цей газопровід став питанням міжнародних переговорів на найвищому рівні, тому для нас зараз важливо вийти з пропозицією щодо того, як убезпечити себе від повноцінного вторгнення і можливих втрат, – зазначила вона.

Олена Зеркаль пояснила, що прикладом такої пропозиції можна назвати ідею, яка була у 2019 році щодо створення спільного консорціуму із залученням європейських та американських компаній до використання української труби.

Читайте
Північний потік-2 - це справжня зброя в руках Росії - Зеленський

Ще одним способом у боротьбі з Північним потоком-2 Зеркаль вважає тиск на президента РФ Володимира Путіна щодо зняття експортної монополії газопроводом в Європу, щоб всі компанії отримали доступ до цієї труби.

Санкції проти Північного потоку-2

Нещодавно Сполучені Штати офіційно скасували пакет санкцій проти оператора газопроводу Nord Stream AG 2. Вони стосувалися керівника компанії Маттіаса Варніга та всіх його підлеглих.

Президент США Джо Байден пояснив це тим, що газопровід майже готовий, а США мають зберігати хороші відносини з Європою.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка