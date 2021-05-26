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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Байден объяснил, почему отказался от новых санкций против Северного потока-2

Байден объяснил, почему отказался от новых санкций против Северного потока-2

Президент США Джо Байден отказался от новых санкций против строительства Северного потока-2.

Он объяснил это тем, что газопровод почти готов, а США хотят сохранить хорошие отношения с Европой.

— Он (Северный поток-2 — Ред.) почти полностью закончено. Вводить санкции сейчас — это непродуктивно, — заявил Байден.

Такое решение положительно оценила канцлер Германии Ангела Меркель: она заявила, что ждет встречи с Джо Байденом на саммите G-7 в Великобритании, где обсудит с ним Северного потока-2.

Проект Северный поток-2 (Nord Stream 2 AG) — это газопровод, который строится из России в Германию по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Европу.

Многие страны Евросоюза поддерживают строительство газопровода, поскольку это позволит снизить цену на пользование газом. Украина, Польша и страны Балтии выступают против.

Напомним, 100% акций Nord Stream 2 AG принадлежат российскому Газпрому.

Санкции против Северного потока-2

На днях Соединенные Штаты официально отменили пакет санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2.

Они касались руководителя компании Маттиаса Варниґа и всех его подчиненных, подавляющее большинство из которых — граждане Германии.

Госдеп объяснил, что отказ от санкций “отвечает национальным интересам” США.

В то же время действуют санкции против некоторых российских компаний и судов, связанных со строительством газопровода.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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