Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не сомневается в желании Германии сохранить транзит газа через нашу территорию, но сомневается в том, что Россия хочет придерживаться этих договоренностей.

Об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине и отметил, что в случае достройки газопровода гарантии должны разделяться на две группы.

— Это гарантии безопасности и экономические. И я сегодня сказал моему немецкому коллеге совершенно искренне, что Украина никогда не имела и не имеет сомнений в искреннем желании Германии поддержать Украину, но мы имеем очень серьезные и обоснованные сомнения в способности и желании России придерживаться любых договоренностей, — подчеркнул политик.

Также Кулеба отметил, что для обеспечения выполнения Россией своих договоренностей нужно проводить очень много детальных и предметных переговоров.

Министр также добавил, что получил от своего немецкого коллеги заверения в том, что Германия хочет помочь снизить для Украины возможные риски, связанные с достройкой Северного потока-2.

Кулеба про Северный поток-2

На предыдущей пресс-конференции в Берлине Дмитрий Кулеба заявил, что газопровод не только создает энергетическую опасность для Украины и Европы, но и раскалывает союзников.

Также министр в очередной раз подчеркнул, что Украина выступает против его достройки.