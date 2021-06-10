Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не має сумнівів у бажанні Німеччини зберегти транзит газу через нашу територію, але має сумнів у тому, що Росія хоче притримуватись цих домовленостей.

Про це він сказав на прес-конференції із міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом у Берліні й зазначив, що у разі добудови газопроводу гарантії мають поділятись на дві групи.

– Це гарантії безпеки і економічні. І я сьогодні сказав моєму німецькому колезі абсолютно щиро, що Україна ніколи не мала і не має сумнівів у щирому бажанні Німеччини підтримати Україну, але ми маємо дуже серйозні й обґрунтовані сумніви в здатності й бажанні Росії дотримуватися будь-яких домовленостей, – наголосив політик.

Також Кулеба зазначив, що для забезпечення виконання Росією своїх домовленостей потрібно проводити дуже багато детальних і предметних переговорів.

Міністр також додав, що отримав від свого німецького колеги запевнення у тому, що Німеччина хоче допомогти знизити для України ймовірні ризики, пов’язані із добудовою Північного потоку-2.

Кулеба про Північний потік-2

На попередній прес-конференції у Берліні Дмитро Кулеба заявив, що газопровід не тільки створює енергетичну небезпеку для України та Європи, а й розколює союзників.

Також міністр вкотре наголосив, що Україна виступає проти його добудови.