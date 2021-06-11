Правительство планирует сократить количество госслужащих в Украине

В Украине предельная численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%. В частности, правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как отметил он, эффективность в работе госслужащих должна быть на первом месте.

— Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей, — добавил Шмыгаль.

По его словам, это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

В то же время премьер объяснил, что четыре ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. В частности, это Секретариат Кабмина, Минфин, Минцифра и НАГС.

— Впоследствии система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях, — прогнозирует премьер-министр.

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Рада планирует открыть информацию о зарплатах в госучреждениях

В конце января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, открывающий информацию о зарплатах в госучреждениях.

Согласно документу, государственные предприятия и компании, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежит государству или территориальной общине, будут вынуждены публиковать информацию о размере зарплаты, вознаграждении руководителя, заместителя руководителя, членов наблюдательных советов и исполнительного органа.

Источник: Денис Шмыгаль