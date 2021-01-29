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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Рада планує відкрити інформацію про зарплати в держустановах

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що відкриває інформацію про зарплати в державних установах.

Рада планує відкрити інформацію про зарплати в держустановах

За документ №3952 проголосували 282 нардепи.

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Відповідно до проекту закону, державні підприємства й компанії, в статутному капіталі яких понад 50% акцій належить державі або територіальній громаді (а також юридичні особи публічного права) будуть змушені публікувати інформацію: 

  • про розмір зарплати, винагороду керівника, заступника керівника, членів наглядових рад та виконавчого органу; 
  • про структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання.

У разі остаточного ухвалення законопроекту інформація про такі дані буде у відкритому доступі. Закон зобов’язуватиме держустанови кожного місяця оприлюднювати інформацію на своєму сайті.

Також цього пленарного тижня Верховна Рада ухвалила закон, який ліквідовує податкову міліцію.

Натомість починає працювати Бюро економічної безпеки.

Джерело: Верховна Рада

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