Рада планує відкрити інформацію про зарплати в держустановах

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що відкриває інформацію про зарплати в державних установах.

За документ №3952 проголосували 282 нардепи.

Відповідно до проекту закону, державні підприємства й компанії, в статутному капіталі яких понад 50% акцій належить державі або територіальній громаді (а також юридичні особи публічного права) будуть змушені публікувати інформацію:

про розмір зарплати, винагороду керівника, заступника керівника, членів наглядових рад та виконавчого органу;

про структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання.

У разі остаточного ухвалення законопроекту інформація про такі дані буде у відкритому доступі. Закон зобов’язуватиме держустанови кожного місяця оприлюднювати інформацію на своєму сайті.

Також цього пленарного тижня Верховна Рада ухвалила закон, який ліквідовує податкову міліцію.

Натомість починає працювати Бюро економічної безпеки.