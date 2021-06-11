Уряд планує скоротити кількість держслужбовців в Україні

В Україні гранична чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів має зменшитись приблизно на 10%. Зокрема, уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зазначив він, ефективність у роботі держслужбовців повинна бути на першому місці.

– Паралельно готується законопроект щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад, – додав Шмигаль.

За його словами, це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб’єктивним принципом та підвищить престиж держслужби.

Водночас прем’єр пояснив, що чотири відомства стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель. Зокрема, це Секретаріат Кабміну, Мінфін, Мінцифра та НАДС.

– Згодом система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах, – додав він.

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Рада планує відкрити інформацію про зарплати в держустановах

Наприкінці січня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що відкриває інформацію про зарплати в держустановах.

Згідно з документом, державні підприємства та компанії, в статутному капіталі яких понад 50% акцій належить державі або територіальній громаді будуть змушені публікувати інформацію про розмір зарплати, винагороду керівника, заступника керівника, членів наглядових рад та виконавчого органу.

Джерело: Денис Шмигаль