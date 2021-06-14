Майбутній саміт Джо Байдена і Володимира Путіна, як очікується, приведе до прориву у відносинах США і Росії, а також матиме потенційні наслідки для України, пише The Washington Post.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в заяві для американського видання категорично зазначив, що не може бути “жодних угод щодо України без України – це наш абсолютно твердий принцип”.

Хоча український дипломат висловив сподівання, що Байден дасть зрозуміти Путіну, що його агресія проти України має свою ціну.

– Ми сподіваємося, що президент Байден буде використовувати всі доступні засоби, всю свою силу і політичну вагу як лідер вільного світу, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що його війна з Україною зазнала невдачі і йому час спокійно залишити Україну, – додав Кулеба.

Зустріч Байден-Путін

Одна з тем саміту президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, який відбудеться 16 червня в Женеві, – агресія проти України та анексія Криму.

Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив президента України у безумовній підтримці Києва.