Україна наполягає на продовженні місії ОБСЄ на кордоні з РФ – Кулеба

Офіційний Київ наполягає на продовженні діяльності місії ОБСЄ на російському кордоні з Україною.

Про це під час брифінгу з очільницею ОБСЄ Анн Лінде заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що поточний мандат ОБСЄ втратить силу після 31 липня.

– У травні Росія змусила ОБСЄ скоротити тривалість мандата місії на російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною. А зараз загрожує повним закриттям цих місій. Україна наполягає, що ця місія повинна продовжити роботу і після 31 липня, – зазначив міністр.

Пункти пропуску Гуково і Донецьк знаходяться на кордоні РФ та окупованих територій Донбасу.

Блокування продовження місії ОБСЄ на таких ділянках дозволяє Кремлю постачати сепаратистам російське озброєння.

Бойовики на Донбасі глушать безпілотники ОБСЄ

7 червня штаб ООС повідомив про те, що на Донбасі бойовики глушать безпілотники ОБСЄ і намагаються перекласти вину на ЗСУ.

Лише протягом березня-квітня 2021 року з ладу було виведено три літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Для знешкодження безпілотників сепаратисти використовують комплекси РЕБ, які працюють у радіусі 50 км.