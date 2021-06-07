На Донбассе российские наемники постоянно глушат беспилотные летательные аппараты ОБСЕ.

В течение марта-апреля 2021 года из строя было выведено три летательных аппарата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает штаб ООС.

Для этого боевики применяют различные средства радиоэлектронной борьбы, в том числе комплексы РЭБ, которые препятствуют деятельности беспилотников в радиусе 50 км.

В штабе ООС отмечают, что основные усилия наемников направлены на на глушение управляющего сигнала БПЛА непосредственно над подконтрольной Украине территорией в районе населенных пунктов Константиновка, Степановка и Бахмут, чтобы дискредитировать ВСУ в глазах СММ ОБСЕ и переложить ответственность на украинскую сторону.

Боевики в ОРДЛО хотят ввести смертную казнь

Боевики псевдореспублик намерены ввести смертную казнь на территории “ЛДНР”.

С соответствующим ходатайством к российским наемникам обратилась “генпрокуратура ЛНР” и отметила, что высшую меру наказания нужно применять за “использование запрещенных средств ведения войны”.

Фото: СММ ОБСЄ