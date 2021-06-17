Хакеры из России отрабатывают свои действия на территории Украины, прежде чем осуществить кибератаки на США.

Об этом американским журналистам, побывавшим на передовой вместе с Владимиром Зеленским, сообщили в Офисе президента.

— По мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как тестовую площадку для отработки подобных тактик с целью атаки на США, — заявили в ОП.

Также на вопрос, почему обычный американец должен беспокоится о войне в Украине, Зеленский ответил, что завтра похожая ситуация может случиться у него дома.

— Завтра это может случиться у них дома. Почему нет? — сказал президент.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что лучшей помощью для Украины будет поддержка со стороны США относительно вступления в НАТО.

Ермак также добавил, что надеется и верит в то, что США, как стратегический партнер, поможет Украине уже сейчас.

Кибератаки на США

В начале июня на одного из крупнейших производителей мясной продукции в мире JBS S.A произошла дерзкая кибератака, к которой вероятно причастна хакерская группировка из России.

После этого инцидента сенатор Республиканской партии от штата Миссури Рой Блант заявил, что Соединенные Штаты должны относиться к России как к преступному государству.