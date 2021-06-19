Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував кліматичні ініціативи організації та зазначив, що Рада національної безпеки спробує запобігти кліматичного удару по Україні.
Данілов також згадав про ситуацію із паводками в окупованому Росією Криму, зокрема Ялті та Керчі.
Про це посадовець сказав на брифінгу 18 червня, після чергового засідання РНБО.
– Знаєте, що кримський півострів дуже багато часу просив води, і там стільки сьогодні води, що вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті. І там таке, на превеликий жаль, сталося, – прокоментував Данілов.
Також секретар нагадав про пропозицію Володимира Зеленського висадити 1 млрд рослин за три роки із метою збільшити кількість лісів та запобігти проблемам із кліматом.
Повіні у Ялті
Рясні дощі у Ялті, яка розташована в окупованому Криму, призвели до жахливих паводків.
У місті за одну добу випала місячна норма опадів, через що дорогою буквально плавають автівки, затоплені переходи та деякі житлові будинки.
Фото наслідків негоди дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: РНБО