Безопасность в Черном море и экономическое сотрудничество: итоги встречи Зеленского с Зурабишвили

Политический диалог между Украиной и Грузией набирает обороты, поскольку обе страны объединяют общие цели.

Об этом во время совместного брифинга с президентом Грузии Саломе Зурабишвили сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, он обратил внимание на то, что Киев и Тбилиси объединяют общие цели по ЕС и НАТО. Кроме того, усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе также является одним из ключевых направлений взаимодействия между странами.

— Одной из главных задач Украины и Грузии является усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для судоходства, — убежден президент.

Также Владимир Зеленский поблагодарил свою коллегу за поддержку Грузией территориальной целостности Украины. Он отметил, что Грузия является важным торговым партнером для нашего государства в регионе Южного Кавказа, поэтому товарооборот между странами должен увеличиваться и в дальнейшем.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на активное сотрудничество с Грузией в рамках Крымской платформы, чтобы защитить права крымчан и способствовать деоккупации полуострова.

Также со своей стороны глава государства подтвердил решительную поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Грузии.