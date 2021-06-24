Продажа земли на онлайн-аукционах: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский поддержал продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы, подписав соответствующий закон.

Согласно информации на сайте парламента, 24 июня документ возвращен в Верховную Раду с подписью главы государства.

Когда закон вступит в силу, земельные онлайн-аукционы будут проводиться в единой электронной торговой системе в режиме реального времени.

Это обеспечит прозрачность и публичность продажи и передачи в пользование земельных участков.

Верховная Рада приняла законопроект №2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности, а также прав аренды на них через электронные аукционы 18 мая.

4 июня его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, и в тот же день направил на подпись президенту.