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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Продажа земли на онлайн-аукционах: Зеленский подписал закон

ринок землі

Президент Владимир Зеленский поддержал продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы, подписав соответствующий закон.

Согласно информации на сайте парламента, 24 июня документ возвращен в Верховную Раду с подписью главы государства.

Когда закон вступит в силу, земельные онлайн-аукционы будут проводиться в единой электронной торговой системе в режиме реального времени.

Это обеспечит прозрачность и публичность продажи и передачи в пользование земельных участков.

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Верховная Рада приняла законопроект №2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности, а также прав аренды на них через электронные аукционы 18 мая.

4 июня его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, и в тот же день направил на подпись президенту.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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