Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Продаж землі на онлайн-аукціонах: Зеленський підписав закон

ринок землі

Президент Володимир Зеленський підтримав продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони, підписавши відповідний закон.

Згідно із інформацією на сайті парламенту, 24 червня документ повернуто у Верховну Раду за підписом глави держави.

Коли закон набуде чинності, земельні онлайн-аукціони проводитимуться в єдиній електронній торговій системі в режимі реального часу.

Це забезпечить прозорість та публічність продажу та передачі у користування земельних ділянок.

Читайте
Ринок землі в Україні: які документи потрібні для продажу гектарів

Верховна Рада ухвалила законопроект №2195 про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав оренди на них через електронні аукціони 18 травня.

4 червня його підписав спікер парламенту Дмитро Разумков, і того ж дня направив на підпис президенту.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка