Продаж землі на онлайн-аукціонах: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підтримав продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони, підписавши відповідний закон.

Згідно із інформацією на сайті парламенту, 24 червня документ повернуто у Верховну Раду за підписом глави держави.

Коли закон набуде чинності, земельні онлайн-аукціони проводитимуться в єдиній електронній торговій системі в режимі реального часу.

Це забезпечить прозорість та публічність продажу та передачі у користування земельних ділянок.

Верховна Рада ухвалила законопроект №2195 про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав оренди на них через електронні аукціони 18 травня.

4 червня його підписав спікер парламенту Дмитро Разумков, і того ж дня направив на підпис президенту.