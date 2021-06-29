Леонид Кравчук перенес операцию на сердце

Первый президент Украины Леонид Кравчук 29 июня перенес операцию на сердце.

Об этом Фактам ICTV сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

— Да, операция была. По просьбе Леонида Макаровича больше ничего прокомментировать не могу, — ответил он.

Напомним, 87-летний Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Вчера, 28 июня, он впервые за долгие годы пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.

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