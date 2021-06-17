Не было никаких подарков, был указ: Кравчук раскрыл подробности передачи Крыма Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал подробности передачи Крымского полуострова в состав УССР в 1954 году.

В одном из интервью он отметил, что версия о том, что генсек Никита Хрущев “подарил” Крым Украине, не соответствует действительности.

Во время визита Хрущева на полуостров его прямо на вокзале встретили десятки граждан из разных областей СССР, которые просили забрать их из Крыма.

— Они плакали, просили его их забрать, потому что они не умеют вести хозяйство в Крыму. Там другие условия, чем в Курской или, скажем, Воронежской областях, – отметил Кравчук.

После посещения Крыма Никита Хрущев вернулся в Киев, где сообщил Алексею Кириченко (первый секретарь ЦК Компартии Украины — Ред.), что полуостров нужно официально присоединить к УССР.

Указание генерального секретаря абсолютным большинством голосов поддержали на Политбюро, после чего решение было закреплено на уровне парламентов.

— Верховный Совет России принял решение передать Крым Украине, а Верховная Рада Украины приняла решение принять Крым. То есть никакого подарка не было, – обьяснил Кравчук.

Крым был ” затратным”

Также первый президент Украины отметил, что общее обустройство Крыма обошлось УССР в более чем $105 миллиардов.

Именно за счет Украины на полуострове были построены автодороги, каналы для проведения воды. Также щедро финансировалось развитие курортных городов Крыма.

По словам Леонида Кравчука, долгое время Крым не приносил доходов, однако с обустройством полуострова Украина справилась.