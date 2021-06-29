Пленарное заседание Верховной Рады 29 июня традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов –голосование за ряд законопроектов в первом и втором чтении.

Так, в этот день народные избранники хотят отменить два решения Верховной Рады о налоговой амнистии – №5153 и 5156, а также решение о независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания №4107.

Кроме того, депутаты должны повторно рассмотреть с предложениями президента изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях по совершенствованию ответственности за декларирование недостоверной информации.

Во втором чтении в повестку дня зачислены вопросы:

возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины,

внедрения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии,

расширения круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу,

правил отбывания административного ареста.

На 29 июня запланировано рассмотрение в первом чтении проекта закона О предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни №5599 – так называемый закон об олигархах.

Также во время пленарного заседания депутаты должны обсудить, как исключить возможность проведения закупок без использования электронной системы.

Однако глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета 29 июня предположил, что большая половина очередного пленарного заседания будет посвящена рассмотрению законопроекта №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, потому что там большое количество поправок.

– Это важный законопроект для нашего государства, потому что он является одним из составляющих судебной реформы, которую нам необходимо наконец провести, – отметил он.

Остановятся на вопросе накопительной пенсии и проработают изменения в Закон Украины О защите общественной морали, чтобы уберечь детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение еще и внеочередного заседания в 16.00.

К рассмотрению предложено семь законопроектов: