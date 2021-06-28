По инициативе президента Украины Владимира Зеленского, завтра, 29 июня, Верховная Рада, кроме запланированного пленарного заседания, соберется и на внеочередное.

Его откроют в 16.00.

К рассмотрению запланировали 7 законопроектов. Среди них — проект Закона Украины о критической инфраструктуры (№5219), проект Закона об основах национального сопротивления (№5557) и в связи с принятием этой инициативы — увеличение численности Вооруженных Сил Украины (№5558).

— Парламент рассмотрит законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля (№3743), — сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на своей странице в социальной сети.

Парламентариев ожидает ряд других проектов законов о которых Разумков не сообщил.

Сегодня, 28 июня, состоялось торжественное заседание Верховной Рады. В заседании приняли участие президент, председатель Верховной Рады, Кабинет министров, члены Конституционного Суда Украины, председатели областных советов, представители Совета Церквей и другие должностные лица, которым дает согласие на назначение и назначает ВР Украины.