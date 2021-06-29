Пленарне засідання Верховної Ради 29 червня традиційно розпочнеться о 10.00. На порядку денному в нардепів – голосування за низку законопроектів у першому та другому читанні.

Так, у цей день народні обранці хочуть скасувати два рішення Верховної Ради про податкову амністію – №5153 та 5156, а також рішення стосовно незалежності Нацради з питань телебачення та радіомовлення №4107.

Крім того, депутати мають повторно розглянути з пропозиціями президента зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

У другому читанні до порядку денного зараховані питання:

відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,

запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії,

розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу,

правил відбування адміністративного арешту.

На 29 червня запланований розгляд у першому читанні проекту закону про запобігання загрозам нацбезпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті №5599 – так званий закон про олігархів.

Також під час пленарного засідання депутати мають обговорити, як виключити можливість проведення закупівель без використання електронної системи.

Зупиняться на питанні накопичувальної пенсії та опрацюють зміни до Закону України Про захист суспільної моралі, щоб вберегти дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру.