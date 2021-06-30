Рада ухвалила банківський закон, необхідний для співпраці з МВФ

Верховна Рада 30 червня ухвалила в цілому законопроект №4367, що стосується корпоративного управління в банках.

За проголосували 279 народних депутатів.

Таким чином Україна виконала одну з умов для отримання другого траншу Міжнародного валютного фонду.

Головна мета ухваленого документа – захист законних інтересів вкладників і клієнтів банків, забезпечення сталого розвитку та стабільності банківської системи, а також створення сприятливих умов для розвитку економіки України та належного конкурентного середовища на фінансовому ринку.

Він передбачає розширення повноважень Нацбанку в сфері нагляду за здійснення ризик-орієнтованого нагляду, забезпечення оперативного реагування на погіршення стану платоспроможності та ліквідності банку.

Перше читання законопроект №4367, який визначає зміни в закони про банківську діяльність і Нацбанку, пройшов на позачерговому засіданні Верховної Ради 20 травня. За проголосували 258 нардепів.