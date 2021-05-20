Народные депутаты во время внеочередного пленарного заседания 20 мая приняли в первом чтении законопроект №4367, касающийся корпоративного управления в банках. За проголосовали 258 нардепов.

Принятие этого закона необходимо для обновления меморандума с МВФ.

Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий отметил, что этот законопроект определяет изменения в законы о банковской деятельности и Нацбанке.

— Это комплексный закон, который определяет изменения в структуру капитала, совершенствование корпоративного управления, лицензирования, существенное участие, определенные новшества в вопросах риск-менеджмента 一 внедрение системы оценки адекватности внутреннего капитала, ликвидности, 一 объяснил Гелетий.

Целью этого закона является правовое обеспечение защиты законных интересов вкладчиков и клиентов банков, устойчивого развития и стабильности банковской системы, а также создание благоприятных условий для развития экономики Украины и надлежащей конкурентной среды на финансовом рынке.

Главные изменения в законопроекте о банковской деятельности:

укрепление корпоративного управления в банках посредством усиления ответственности совета и правления за принятые решения, установление дополнительных требований к членам совета и правления банка, в частности относительно коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления);

повышение требований к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками;

введение новой структуры капитала банка и установления требований к достаточности ликвидности;

расширение полномочий Нацбанка в сфере надзора за осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечения оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Также устав банка должен соответствовать требованиям Гражданского кодекса Украины, Хозяйственного кодекса Украины, Закона Украины Об акционерных обществах, этому закону и другим законам Украины.

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Условия для транша МВФ

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко назвал условие для транша МВФ.

По его словам, чтобы получить средства от Международного валютного фонда, необходимо внести изменения в законодательство.

Речь идет о судебной реформе и антикоррупционной инфраструктуре.