Нужно выполнить три условия: Марченко о получении Украиной транша от МВФ

Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и получения очередного транша помощи, Украине нужно выполнить три главных условия.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, во-первых, необходимо возобновить работу Национального антикоррупционного бюро.

Вторым условием является восстановление работы Нацагентства по предупреждению коррупции, а именно — уголовная ответственность за недостоверные декларации и их несвоевременное представление, поскольку принятый на днях Верховной Радой закон президент ветировал.

Третий вопрос, который необходимо закрыть, касается Высшего совета правосудия.

Также Сергей Марченко заверил, что критические потребности финансирования бюджета Министерство финансов закрывает, в частности путем заимствований на внутреннем и внешнем рынках, что позволяет перевыполнять доходы бюджета.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно выполнит все требования МВФ и осенью получит очередной транш.

По его словам, согласованием сроков занимается правительство.