Верховная Рада намерена отменить дополнительный платеж при ввозе электронной техники в Украину

В парламенте зарегистрирован законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования и повышения прозрачности эффективного управления имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав (№ 4537).

В профильном комитете начались активные обсуждения норм этого законопроекта. Он должен сделать сборы прозрачными и приблизить ситуацию к современным реалиям.

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Сейчас, как сообщает РБК-Україна, при ввозе техники импортер должен заплатить так называемый авторский сбор.

Например, при ввозе ноутбука платят 0,2% таможенной стоимости товара, мобильного телефона или планшета — 0,15%, за флешку — 0,75%. Все деньги от авторского права не поступают в бюджет.

Большую часть взносов от реализации техники в Украине идут на счета организации коллективного управления Украинский музыкальный альянс.

Из-за такой непрозрачной схемы страдают, в первую очередь, простые украинцы.

Закон о растаможке авто 2021

15 июня в Украине начинают действовать льготы на растаможку евроблях.

Это указано в законе №1402-ІХ, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс относительно взимания налогов и сборов и других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства, а также №1403-ІХ — об изменениях в Таможенный кодекс Украины, которыми упрощается таможенное оформление ввозимых авто.

Фото: Слуга народу