Верховна Рада має намір скасувати додатковий платіж при ввезенні електронної техніки в Україну

В парламенті зареєстровано законопроект Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та підвищення прозорості ефективного управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та (або) суміжних прав (№ 4537).

У профільному комітеті почалися активні обговорення норм цього законопроекту. Він повинен зробити збори прозорими і наблизити ситуацію до сучасних реалій.

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Зараз, як повідомляє РБК-Україна, при ввезенні техніки імпортер повинен заплатити так званий авторський збір.

Наприклад, при ввезенні ноутбука платять 0,2% митної вартості товару, мобільного телефону або планшета – 0,15%, за флешки – 0,75%. Всі гроші від авторського права не надходять до бюджету.

Більшу частину внесків від реалізації техніки в Україні йдуть на рахунки організації колективного управління Український музичний альянс.

Через таку непрозору схему страждають, в першу чергу, прості українці.

Закон про розмитнення авто 2021

15 червня в Україні починають діяти пільги на розмитнення євроблях.

Про це йдеться в законі №1402-ІХ, який вносить зміни до Податкового кодексу щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби, а також №1403-ІХ – щодо змін до Митного кодексу України, якими спрощується митне оформлення ввезених авто.

Фото: Слуга народу