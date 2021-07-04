Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море — Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не позволит Российской Федерации ограничивать свободу судоходства в Черном море.

Глава государства отметил, что украинское правительство будет отстаивать нормы и принципы международного права.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня ВМС Украины.

По мнению президента, ежегодные военные учения Sea Breeze, которые сейчас украинское государство совместно с международными партнерами проводит в Черном море, демонстрируют наше достоинство против возможных военных угроз со стороны Российской Федерации.

— Это показывает, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства, — подчеркнул украинский президент.

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Недавно разведка Министерства Обороны Украины сообщила, что Россия вывела в Черное море почти весь состав Черноморского флота, чтобы наблюдать за ежегодными учениями Sea Breeze.

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, такие действия вызваны страхом России потерять свою роль в северных водах Черного моря.