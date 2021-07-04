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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Ми не допустимо обмеження свободи судноплавства у Чорному морі – Зеленський

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не дозволить Російській Федерації обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі.

Глава держави підкреслив, що український уряд відстоюватиме норми та принципи міжнародного права.

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на урочистому заході з нагоди відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.

На думку президента, щорічні військові навчання Sea Breeze, які наразі українська держава спільно з міжнародними партнерами проводить у Чорному морі, демонструють нашу гідність проти можливих воєнних загроз з боку Російської Федерації.

– Це показує, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської держави, – наголосив український президент.

Нещодавно розвідка Міністерства Оборони України повідомила, що Росія вивела у Чорне море майже весь склад Чорноморського флоту, щоб спостерігати за щорічними навчаннями Sea Breeze.

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, такі дії спричинені страхом Росії втратити свою роль у північних водах Чорного моря.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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