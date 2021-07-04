Украина не исключила российских провокаций во время учений Sea Breeze

Российская Федерация может организовать провокации против участников международных учений Sea Breeze-2021.

На этот случай у экипажей, участвующих в маневрах, есть отработанная процедура, рассказал командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

— Вдоль побережья Крыма находятся боевые корабли Черноморского флота. С апреля месяца там же постоянно дислоцируются корабли Балтийского и Северного флотов РФ, — сказал он.

По словам контр-адмирала, в Бердянске и Мариуполе находятся четыре малых бронированных артиллерийских катера.

Неижпапа выразил надежду, что в скором времени Военно-морские силы получат эскадрилью турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Байрактар.

Операторы этих комплексов уже прошли обучение в Турции, а также постоянно отрабатывают взаимодействие с подразделениями ВВС Украины при использовании дронов на море.

Имитация атаки российских самолетов на корабль ВМС Нидерландов

В конце июня самолеты ВВС России несколько часов имитировали атаки на корабль королевского флота Нидерландов Evertsen.

Истребители, вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами, совершали полеты на сверхнизкой высоте.

Подробнее о провокации РФ в Черном море читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: пресс-служба ВМС ВСУ