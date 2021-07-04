Україна не виключила російських провокацій під час навчань Sea Breeze

Російська Федерація може організувати провокації проти учасників міжнародних навчань Sea Breeze-2021.

На цей випадок у екіпажів, що беруть участь в маневрах, є відпрацьована процедура, розповів командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

– Вздовж узбережжя Криму знаходяться бойові кораблі Чорноморського флоту. З квітня місяця там же постійно дислокуються кораблі Балтійського та Північного флотів РФ, – сказав він.

За словами контр-адмірала, в Бердянську та Маріуполі знаходяться чотири малих броньованих артилерійських катери.

Неїжпапа висловив надію, що незабаром Військово-морські сили отримають ескадрилью турецьких ударних безпілотних літальних апаратів Байрактар.

Оператори цих комплексів вже пройшли навчання в Туреччині, а також постійно відпрацьовують взаємодію з підрозділами ВПС України при використанні дронів на морі.

Імітація атаки російських літаків на корабель ВМС Нідерландів

В кінці червня літаки ВПС Росії кілька годин імітували атаки на корабель королівського флоту Нідерландів Evertsen.

Винищувачі, озброєні протикорабельними крилатими ракетами, здійснювали польоти на наднизької висоті.

Детальніше про провокації РФ в Чорному морі читайте в матеріалі Фактів ICTV.