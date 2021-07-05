Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Россия шантажирует предполагаемых участников Крымской платформы – Кулеба

Россия шантажирует предполагаемых участников Крымской платформы – Кулеба

Россия шантажирует и угрожает странам, которые намерены принять участие в Крымской платформе. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время форума Украина 30. Международная политика.

По его словам, Российская Федерация требует от представителей этих стран не участвовать в платформе.

– Некоторым крайне тяжело под этим давлением Москвы, – говорит глава МИД.

На этом фоне, убежден Дмитрий Кулеба, участие государств в Крымской платформе станет своеобразной проверкой.

– Это будет очень простой тест о том, с кем эти страны в вопросе оккупированного Крыма – с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом, – пояснил он.

Министр иностранных дел называет Крымскую платформу наиболее красноречивым доказательством инициативной внешней политики Украины, успех которой все увидят уже через полтора месяца.

Фото: Правительственный портал

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка