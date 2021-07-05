Россия шантажирует и угрожает странам, которые намерены принять участие в Крымской платформе. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время форума Украина 30. Международная политика.

По его словам, Российская Федерация требует от представителей этих стран не участвовать в платформе.

– Некоторым крайне тяжело под этим давлением Москвы, – говорит глава МИД.

На этом фоне, убежден Дмитрий Кулеба, участие государств в Крымской платформе станет своеобразной проверкой.

– Это будет очень простой тест о том, с кем эти страны в вопросе оккупированного Крыма – с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом, – пояснил он.

Министр иностранных дел называет Крымскую платформу наиболее красноречивым доказательством инициативной внешней политики Украины, успех которой все увидят уже через полтора месяца.