Росія шантажує та погрожує країнам, які мають намір взяти участь у Кримській платформі. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час форуму Україна 30. Міжнародна політика.

За його словами, Російська Федерація вимагає від представників цих країн не брати участі у платформі.

– Деяким вкрай важко під цим тиском Москви, – говорить очільник МЗС.

На цьому тлі, переконаний Дмитро Кулеба, участь держав у Кримській платформі стане своєрідною перевіркою.

– Це буде дуже простий тест на те, з ким ці країни в питанні окупованого Криму – з Росією та агресією чи з Україною та міжнародним правом, – пояснив він.

Міністр закордонних справ називає Кримську платформу найбільш промовистим доказом ініціативної зовнішньої політики України, успіх якої усі побачать вже за півтора місяця.