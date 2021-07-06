Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество вместе с Украиной требовать от России освободить украинского журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко. Его незаконно задержали российские силовики во временно оккупированном Крыму.

Об этом Кулеба написал в Twitter 6 июля.

— Украина решительно осуждает незаконное задержание и пытки Россией журналиста Радио свободная Европа/Радио Свобода Владислава Есипенко во временно оккупированном Крыму. Атаки России на свободу медиа и права человека должны быть прекращены. Поскольку сегодня начинается “суд”, присоединяйтесь к нам в требовании от Москвы освободить Есипенко, — написал глава МИД Украины

Напомним, Есипенко задержали на оккупированном полуострове 10 марта. Его обвиняют якобы в незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия (ч.1. ст. 223.1 УК РФ) и незаконном изготовлении боеприпасов. Так называемый районный суд оккупированного Симферополя начал 6 июля рассматривать дело Есипенко по сути.

Сегодня в Киеве состоится акция в поддержку Есипенко. Акция начнется в 18.00 на Майдане Независимости.

Во время события выступит его жена Екатерина Есипенко. Организаторы призывают, чтобы люди приходили поддержать арестованного журналиста, которого пытали во время заключения.

Источник: Дмитрий Кулеба

Фото: Владислав Есипенко