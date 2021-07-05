В Киеве проведут акцию в поддержку арестованного журналиста Владислава Есипенко

В Киеве во вторник, 6 июля, состоится акция в поддержку арестованного внештатного журналиста проекта Крим.Реалії Владислава Есипенко.

По мнению организаторов мероприятия, оккупационные “власти” Крыма преследует Есипенко из-за его журналистской деятельности. Акция начнется в 18.00 на Майдане Независимости.

Во время события выступит его жена Екатерина Есипенко. Организаторы отмечают, чтобы граждане приходили поддержать арестованного журналиста, которого подвергли пыткам во время заключения.

В то же время они добавили, что все желающие на мероприятии смогут написать письма Есипенко, которые вскоре передадут в следственный изолятор Симферополя. Также те лица, которые не смогут присоединиться к акции лично, могут принять участие в онлайн-флешмобе.

Для этого нужно опубликовать в соцсетях свою фотографию с портретом журналиста под хэштегом #FreeYesypenko и #CrimeaisUkraine, отметив название города или поселка, где сделали снимок. Также можно написать письмо на почту info.crimeahrg@gmail.com.

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Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ Российской Федерации в Крыму 10 марта 2021 года за якобы сбор информации “в интересах спецслужб Украины”.

На заседании суда в Симферополе журналист заявил о пытках со стороны спецслужб Российской Федерации. За это оккупанты угрожали ему расправой.

Министерство иностранных дел Украины призывает немедленно освободить Владислава Есипенко и снять с него все обвинения.

Фото: Владислав Есипенко