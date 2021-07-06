Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту разом з Україною вимагати від Росії звільнити українського журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Його незаконно затримали російські силовики у тимчасово окупованому Криму.

Про це Кулеба написав в Twitter 6 липня.

– Україна рішуче засуджує незаконне затримання і катування Росією журналіста Радіо вільна Європа/Радіо Свобода Владислава Єсипенка в тимчасово окупованому Криму. Атаки Росії на свободу медіа і права людини повинні бути припинені. Оскільки сьогодні починається “суд”, приєднуйтесь до нас у вимозі від Москви звільнити Єсипенка, – написав глава МЗС України

Нагадаємо, Єсипенка затримали на окупованому півострові 10 березня. Його звинувачують нібито в незаконному виготовленні, переробленню або ремонту вогнепальної зброї (ч.1. ст. 223-1 КК РФ) і незаконному виготовленні боєприпасів. Так званий районний суд окупованого Сімферополя почав 6 липня розглядати справу Єсипенка по суті.

Сьогодні в Києві відбудеться акція на підтримку Єсипенка. Акція розпочнеться о 18.00 на Майдані Незалежності.

Під час події виступить його дружина Катерина Єсипенко. Організатори закликають, щоб люди приходили підтримати заарештованого журналіста, якого катували під час ув’язнення.

Джерело: Дмитро Кулеба

Фото: Владислав Єсипенко