Правительство Украины активно работает над тем, чтобы попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, что определяет уровень простоты ведения предпринимательской деятельности. Об этом сегодня во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Попасть в топ-30 – это фактически один из наших долгосрочных KPI (ключевой показатель эффективности, – Ред.), который прописан в Национальной экономической стратегии, – отметил глава правительства.

Для улучшения инвестиционной привлекательности в Украине уже приняли ряд важных законов. Правительство же, со своей стороны, способствует тому, чтобы механизмы инвестирования заработали на практике как можно быстрее.

– Уже приняты четыре подзаконных акта. 7 июля будет принята методология расчета объема оказания государственной помощи. Ее утверждение позволит инвестору получить налоговые стимулы до 30%, что предусмотрено законом об инвестициях, – замечает Денис Шмигаль.

По его словам, Офис привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest уже получил 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму $1,35 млрд.

Кроме того, для улучшения инвестиционного климата намерены реализовать еще две реформы – внедрение пенсионной накопительной системы и развитие в Украине фондового рынка.