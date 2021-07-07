Уряд України активно працює над тим, щоб потрапити до топ-30 рейтингу Doing Business, що визначає рівень простоти ведення підприємницької діяльності. Про це сьогодні під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Потрапити до топ-30 – це фактично один із наших довгострокових KPІ (ключовий показник ефективності, – Ред.), який прописаний у Національній економічній стратегії, – наголосив очільник уряду.

Для покращення інвестиційної привабливості в Україні вже ухвалили низку важливих законів. Уряд же, зі свого боку, сприяє тому, щоб механізми інвестнянь запрацювали на практиці якомога швидше.

– Уже ухвалено чотири підзаконні акти. 7 липня буде ухвалена методологія розрахунку обсягу надання державної допомоги. Її затвердження дозволить інвестору отримати податкові стимули до 30%, що передбачено законом про інвестнянь, – зауважує Денис Шмигаль.

За його словами, Офіс залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest уже отримав 23 запити від потенційних інвесторів на загальну суму $1,35 млрд.

Крім того, для покращення інвестиційного клімату мають намір реалізувати ще дві реформи – запровадження пенсійної накопичувальної системи та розвиток в Україні фондового ринку.