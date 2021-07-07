Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто и обсудил вопросы смягчения ограничений на въезд в Венгрию для украинцев.

Встреча состоялась в Вильнюсе, во время официального визита украинской делегации в Литву.

В Twitter Кулеба сообщил, что с Сийярто они договорились о транзите в Австрию через Венгрию для тех, кто путешествует поездом.

Глава МИД приветствовал открытие на границе двух новых пунктов пропуска.

— Поздравляю с открытием пунктов пропуска Косино-Барабаш и Звонково-Лонья. Венгрия также позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом, написал министр.

Сьогодні у Вільнюсі ми з Петером Сійярто обговорили розвиток українсько-угорських відносин у дусі взаємної поваги та довіри. Вітаю відкриття пунктів пропуску Косино-Барабаш і Дзвінкове-Лонья. Угорщина також дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом 1/2 pic.twitter.com/TnE1j12hzw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 7, 2021

Кулеба отметил, что будет рад видеть венгерского министра Сийярто в Киеве и на Донбассе уже через несколько недель, в качестве главы Комитета министров Совета Европы.

Главы дипломатии стран во время встречи обсудили и двусторонние отношения между Украиной и Венгрией, в частности взаимоуважение и доверие.