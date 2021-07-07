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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Украинцы смогут путешествовать в Австрию через Венгрию поездом — Кулеба

дмитро кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто и обсудил вопросы смягчения ограничений на въезд в Венгрию для украинцев.

Встреча состоялась в Вильнюсе, во время официального визита украинской делегации в Литву.

В Twitter Кулеба сообщил, что с Сийярто они договорились о транзите в Австрию через Венгрию для тех, кто путешествует поездом.

Глава МИД приветствовал открытие на границе двух новых пунктов пропуска.

— Поздравляю с открытием пунктов пропуска Косино-Барабаш и Звонково-Лонья. Венгрия также позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом, написал министр.

Кулеба отметил, что будет рад видеть венгерского министра Сийярто в Киеве и на Донбассе уже через несколько недель, в качестве главы Комитета министров Совета Европы.

Главы дипломатии стран во время встречи обсудили и двусторонние отношения между Украиной и Венгрией, в частности взаимоуважение и доверие.

Фото: УНИАН

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