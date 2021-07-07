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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Українці зможуть подорожувати в Австрію через Угорщину потягом – Кулеба

дмитро кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто та обговорив питання пом’якшення обмежень на в’їзд до Угорщини для українців.

Зустріч відбулась у Вільнюсі, під час офіційного візиту української делегації до Литви.

У Twitter Кулеба повідомив, що із Сійярто вони домовились про транзит до Австрії через Угорщину для тих, хто подорожує потягом.

Очільник МЗС привітав відкриття на кордоні двох нових пунктів пропуску.

– Вітаю відкриття пунктів пропуску Косино-Барабаш і Дзвінкове-Лонья. Угорщина також дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом, написав міністр.

Кулеба відзначив, що буде радий бачити угорського міністра Сійярто в Києві та на Донбасі вже за кілька тижнів, у  якості голови Комітету міністрів Ради Європи.

Глави дипломатії країн під час зустрічі обговорили і двосторонні відносини між Україною та Угорщиною, зокрема взаємоповагу та довіру.

Фото: УНІАН

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