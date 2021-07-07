Очільник МЗС Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто та обговорив питання пом’якшення обмежень на в’їзд до Угорщини для українців.

Зустріч відбулась у Вільнюсі, під час офіційного візиту української делегації до Литви.

У Twitter Кулеба повідомив, що із Сійярто вони домовились про транзит до Австрії через Угорщину для тих, хто подорожує потягом.

Очільник МЗС привітав відкриття на кордоні двох нових пунктів пропуску.

– Вітаю відкриття пунктів пропуску Косино-Барабаш і Дзвінкове-Лонья. Угорщина також дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом, написав міністр.

Сьогодні у Вільнюсі ми з Петером Сійярто обговорили розвиток українсько-угорських відносин у дусі взаємної поваги та довіри. Вітаю відкриття пунктів пропуску Косино-Барабаш і Дзвінкове-Лонья. Угорщина також дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом 1/2 pic.twitter.com/TnE1j12hzw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 7, 2021

Кулеба відзначив, що буде радий бачити угорського міністра Сійярто в Києві та на Донбасі вже за кілька тижнів, у якості голови Комітету міністрів Ради Європи.

Глави дипломатії країн під час зустрічі обговорили і двосторонні відносини між Україною та Угорщиною, зокрема взаємоповагу та довіру.