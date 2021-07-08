По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина делает достаточно для того, чтобы заслужить право сделать следующий шаг на пути к интеграции в НАТО.

Кулеба во время интервью в Вильнюсе в четверг заявил, что Украина хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда она сможет стать членом альянса.

— Россия — это “слон в комнате”. С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку “мы должны учитывать Россию “, — возмутился Кулеба текущей ситуацией.

Министр отметил, что является реалистом и понимает, что так работает политика.

— Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за нехватки реформ, — заявил политик.

Кулеба еще раз отметил количество проведенных реформ в секторах обороны и безопасности Украины и добавил, что страна готова продолжать внедрение реформ и приближение к стандартам Североатлантического альянса.

— Но мы хотим честного ответа взамен, ответа на вопрос: когда? — резюмировал глава МИД.

Вступление в НАТО

7 июля спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что не существует перечня конкретных реформ, которые должна ввести Украина для вступления в НАТО или получения ПДЧ.

Аппатурай отметил, что желание одной Украины недостаточно и Альянс также должен быть готов ее принять.