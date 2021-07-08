Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что для получения второго транша макрофинансовой помощи Украина должна выполнить определенный комплекс мероприятий.

— ЕС может выделить второй транш, когда будут выполнены согласованные меры политики. В последнее время наметился явный прогресс, — сказал Домбровскис на конференции по вопросам реформ в Украине 8 июля.