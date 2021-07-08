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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Наметился явный прогресс: Еврокомиссия назвала условия получения второго транша помощи

Наметился явный прогресс: Еврокомиссия назвала условия получения второго транша помощи

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что для получения второго транша макрофинансовой помощи Украина должна выполнить определенный комплекс мероприятий.

— ЕС может выделить второй транш, когда будут выполнены согласованные меры политики. В последнее время наметился явный прогресс, — сказал Домбровскис на конференции по вопросам реформ в Украине 8 июля.

Основным условием получения €600 млн является дальнейшее внедрение важных реформ, приближающих страну к Европейскому Союзу.

Особо Домбровскис выделил судебную реформу и борьбу с коррупцией.

— Во-первых, судебная система, где реформы высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны включать конструктивные предложения Венецианской комиссии, — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

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Фото: Getty Images

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