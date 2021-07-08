Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що для отримання другого траншу макрофінансової допомоги Україна повинна виконати певний комплекс заходів.
– ЄС може виділити другий транш, коли будуть виконані узгоджені заходи політики. Останнім часом намітився явний прогрес, – сказав Домбровскіс на конференції з питань реформ в Україні 8 липня.
Основною умовою отримання €600 млн є подальше впровадження важливих реформ, що наближують країну до Європейського Союзу.
Особливо Домбровскіс виділив судову реформу та боротьбу із корупцією.
– По-перше, судова система, де реформи вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів повинні включати конструктивні пропозиції Венеціанської комісії, – наголосив представник Єврокомісії.
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Відзначив Домбровскіс і бізнес клімат в Україні, який владі необхідно поліпшити та систему корпоративного управління у Державних підприємствах.