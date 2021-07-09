Украина теряет треть внутреннего валового продукта (ВВП) из-за проблем с коррупцией. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Ukraine Reform Conference, которая прошла в Вильнюсе — столице Литвы.
Блинкен подчеркнул, что США поддерживают усилия Украины в борьбе с коррупцией.
— Примерно 30% украинского ВВП теряется из-за коррупции. Может и больше … Это предоплата за энергетику, недообслуживание украинских больниц и школ, а также взятки.
Государственный секретарь Штатов подчеркнул, что демократия и борьба с коррупцией должны стать важнейшими вопросами для будущего Украины.
Государственный секретарь положительно высказался о реформе децентрализации. По его мнению, благодаря инициативе правительство становится более оживленным.
Он отметил, что борьба с коррупцией является также приоритетом для США. Блинкен привел пример удачного сотрудничества между Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством цифровой трансформации.
Глава Государственного департамента США назвал пять основных шагов для Украины, которые приведут к улучшению. это:
- принятие законов о Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии для судей;
- прозрачный набор руководителей в НАБУ и САП;
- принятие закона о корпоративном администрирования;
- реформа СБУ;
- борьба с коррупцией среди представителей высшей власти.
Источник: Ukraine Reform Conference