Украина теряет треть внутреннего валового продукта (ВВП) из-за проблем с коррупцией. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Ukraine Reform Conference, которая прошла в Вильнюсе — столице Литвы.

Блинкен подчеркнул, что США поддерживают усилия Украины в борьбе с коррупцией.

— Примерно 30% украинского ВВП теряется из-за коррупции. Может и больше … Это предоплата за энергетику, недообслуживание украинских больниц и школ, а также взятки.

Государственный секретарь Штатов подчеркнул, что демократия и борьба с коррупцией должны стать важнейшими вопросами для будущего Украины.

Государственный секретарь положительно высказался о реформе децентрализации. По его мнению, благодаря инициативе правительство становится более оживленным.

Он отметил, что борьба с коррупцией является также приоритетом для США. Блинкен привел пример удачного сотрудничества между Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством цифровой трансформации.

Глава Государственного департамента США назвал пять основных шагов для Украины, которые приведут к улучшению. это:

принятие законов о Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии для судей;

прозрачный набор руководителей в НАБУ и САП;

принятие закона о корпоративном администрирования;

реформа СБУ;

борьба с коррупцией среди представителей высшей власти.

Источник: Ukraine Reform Conference