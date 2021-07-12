Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Германию с рабочим визитом. 12 июля он встретится за ужином с канцлером Ангелой Меркель.

Лидеры стран прежде всего обсудят войну на Донбассе и российский газопровод Северный поток-2. Факты ICTV проанализировали, что пишут о встрече Зеленского и Меркель немецкие СМИ.

Встреча Зеленского и Меркель — обзор немецких СМИ

Издание Der Spiegel пишет, что Меркель и Зеленский в Германии обсудят войну, задерживание реформ и вступление Украины в Евросоюз. Инициатива Меркель и Макрона о саммите ЕС — Россия вызвала раздражение в Киеве — уверены авторы. Также они отмечают, что украинцы давно почувствовали пренебрежение немцами.

— То, что звучит как вежливый дипломатический визит, на самом деле является началом не слишком легкой недели переговоров для Ангелы Меркель.

Журналисты считают, что Меркель предложит президенту Украины сотрудничество в производстве водорода в качестве компенсации за Северный поток-2.

Сайт телеканала ZDF отмечает, что Зеленский накопил ряд разочарований по поводу немецких чиновников. В частности, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер для чествования 80-й годовщины нападения на СССР выбрал место, связанное именно с Россией.

Также Роберт Габек, глава Партии зеленых, во время визита в Украину “дал задний ход” в вопросе поставок оружия. Не обошлось и без упоминания о Северном потоке-2.

— Трубопровод Балтийского моря строится не только политически, руководитель Северного потока-2 только что объявил о завершении строительства в августе.

NTV предполагают, что встреча 12 июля может быть последним совместным ужином для двух союзников. Журналисты пишут, что Киев пока скептически относится к действиям Меркель, в частности к призывам дружбы с Россией.

— Для Киева Меркель считается важнейшим международным союзником, но когда речь идет о проекте газопровода Северный поток-2 дружба, очевидно, заканчивается.

Tagesschau считает, что украинский президент ждет, чтобы его заверили в том, что Германия будет оставаться на стороне Украины.

— У каждого, кто следит за украинской прессой, создается впечатление, что украинский президент ищет обещание, которое никто не может дать ему без лишних слов, а именно, что будущее немецкое правительство и в дальнейшем будет стоять на стороне Украины. Что будет означать конец эры Меркель для политики Германии в отношении Украины, никто из тех, с кем он общался, не сможет точно предсказать сегодня.

Источники: Der Spiegel, ZDF, Tagesschau, NTV