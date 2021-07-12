12 июля в Берлине состоится встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель. Канцлер Германии примет президента Украины в федеральной канцелярии, где у них в 19.00 (20.00 по Киеву) запланирован совместный ужин.

Зеленский и Меркель обсудят двусторонние отношения между странами, Минские договоренности, реформы в Украине, экономические вопросы и отношения с Россией. Также президент Украины планирует обсудить с Ангелой Меркель строительство российского газопровода Северный поток-2 и нормандский формат.

Трансляция встречи Зеленского и Меркель

Перед встречей с канцлером Владимир Зеленский уже встретился с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Переговоры происходили тет-а-тет, но известно, что лидеры обсудили двусторонние отношения и отдельно остановились на международных вопросах.

Также президент Украины успел встретиться с главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом, который является кандидатом в канцлеры Германии.

Главными вопросами для обсуждения были запуск в эксплуатацию газопровода Северный поток-2, переговоры в минском и нормандском форматах, развитие торгово-экономического сотрудничества и борьба с пандемией коронавируса.