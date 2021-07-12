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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Зустріч Зеленського і Меркель у Берліні – трансляція

Зустріч Зеленського і Меркель у Берліні – трансляція

12 липня у Берліні відбудеться зустріч Володимира Зеленського і Ангели Меркель. Канцлер Німеччини прийме президента України у федеральній канцелярії, де у них о 19.00 (20.00 за Києвом) запланована спільна вечеря.

Зеленський і Меркель обговорять двосторонні відносини між країнами, Мінські домовленості, реформи в Україні, економічні питання і відносини з Росією. Також президент України планує обговорити з Ангелою Меркель будівництво російського газопроводу Північний потік-2 і нормандський формат.

Трансляція зустрічі Зеленського і Меркель

Перед зустріччю з канцлером Володимир Зеленський вже зустрівся з федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. Переговори відбувалися тет-а-тет, але відомо, що лідери обговорили двосторонні відносини і окремо зупинилися на міжнародних питаннях.

Також президент України встиг зустрітися з головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом, який є кандидатом у канцлери Німеччини.

Головними питаннями для обговорення були запуск в експлуатацію газопроводу Північний потік-2, переговори у мінському і нормандському форматах, розвиток торгово-економічного співробітництва та боротьба з пандемією коронавірусу.

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